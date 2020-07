Krisper über „zermürbende“ Zustände im U-Ausschuss

Der Ibiza-U-Ausschuss wird immer mehr zu einem emotionalen Schlachtfeld. Erinnerungslücken der Zeugen, Debatten über Befangenheit und verbale Ausrutscher haben die Befragungen in letzter Zeit geprägt. Bevor es am Mittwoch weitergeht, hat sich krone.tv-Moderator Gerhard Koller noch mit NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper unterhalten. Die Abgeordnete, die sich zuletzt mit dem Sager „Geht ma am Oasch“, über die „zermürbende“ Situation im U-Ausschuss ärgerte, nimmt im Gespräch vor allem den Vorsitzenden Wolfgang Sobotka und die fehlende Datenlage in Form von ganzem Video und fehlenden Kalendern, in die Kritik.