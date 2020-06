Sorge um Seeufer wegen Bauprojekt

In einem Schreiben an die Gemeinde und an das Land fordert eine Bürgerinitiative jetzt Aufklärung zu den Plänen. „Wir befürchten die unwiederbringliche Zerstörung der letzten freien und direkt am Neusiedler See gelegenen Grünfläche und plädieren für den Erhalt dieser Grünfläche“, heißt es darin. Derzeit befindet sich auf dem Platz ein Fußballfeld. Die Gemeinde wälzt jedoch Pläne, dort eine ökologische Bungalow-Siedlung zu errichten.