Diebesbande verursacht 337.000 Euro Schaden

Begonnen hatte die Diebstahlserie im November des Vorjahres mit einem gestohlenen Traktor im Mittelburgenland, der später im ungarischen Köszeg aufgefunden wurde. Danach schlugen die Kriminellen reihenweise in den Bezirken Oberpullendorf, Mattersburg sowie Neunkirchen und Wiener Neustadt (beides NÖ) zu. In der Steiermark traf es den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Die Täter hatten es besonders auf Scheunen und Schuppen abgesehen, aus denen sie Werkzeug mitnahmen. Auch Wohnungen und sogar Vereinshäuser waren nicht sicher. Zum Abtransport der Beute benutzte die Bande Autos, die sie zuvor gestohlen hatte. „Wenn der Tank leer war, haben sie es einfach stehen gelassen und das nächste gestohlen“, so der stellvertretende Landespolizeidirektor Werner Fasching.