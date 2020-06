Alltag retour im Landtag

Wie Präsidentin Verena Dunst nun bekannt gab, dürfen sie am 2. Juli wieder ihre regulären Plätze einnehmen. Besucher bleiben aber bis auf Weiteres ausgesperrt. „Die Gesundheit der Bevölkerung hat oberste Priorität“, so Dunst. Sie lädt aber alle Interessierten ein, die Sitzung via Live -Stream zu verfolgen. Auf der Tagesordnung stehen vor allem die Änderung der Landesverfassung und die Geschäftsordnung des Landtages.