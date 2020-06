A12: Sperre bei Anschlussstelle Kufstein-Nord

Autofahrer aufgepasst! Am kommenden Wochenende wird die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Kufstein-Nord zur Inntalautobahn (A12) in Richtung Innsbruck gesperrt. Grund dafür sei der Abriss von Teilen einer Brücke, teilte der Autobahnbetreiber Asfinag am Donnerstag mit.