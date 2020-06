Staubsauger aus TV ließ lange auf sich warten

In der Dauerwerbesendung hat er so gut und praktisch ausgesehen, der kabellose Handstaubsauger. Christa H. aus Oberösterreich hat sofort zugeschlagen und bestellt. Insgesamt knapp 110 Euro hat sie im Februar an die Genius GmbH in Deutschland überwiesen. Und dann hat sie gewartet und gewartet und gewartet. „Auf meine zahlreichen Nachfragen wurde ich immer nur vertröstet. Zuerst behauptete man gar, es gebe keinen Zahlungseingang von mir, obwohl ich den Beleg für die Überweisung vor mir liegen hatte und ihn auch per E-Mail geschickt habe“, wandte sich die Pensionistin schließlich mit der Bitte um Hilfe an die „Krone“.