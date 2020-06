Minderheiten traf Corona-Lockdown besonders hart

Die Vorfälle ereigneten sich laut des Berichts, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, unter anderem in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Belgien sowie mehreren Staaten Südosteuropas. Die Untersuchung basiert auf Berichten in Medien und von Beobachtungen lokaler Menschenrechtsorganisationen im Zeitraum von März bis Juni.