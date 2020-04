Dutzende Flüchtlinge in Unterkunft Corona-positiv

Zwei Flüchtlingscamps unter Quarantäne

In den vergangenen Wochen wurden bereits zwei Flüchtlingscamps nördlich von Athen unter Quarantäne gestellt. In griechischen Lagern leben nach Angaben des Migrationsministeriums insgesamt etwa 100.000 Menschen. Etwa 39.000 von ihnen harren auf Inseln im Osten der Ägäis aus. Dort wurde bisher aber kein Corona-Fall diagnostiziert. In allen Lagern gelten bereits seit Wochen Ausgangsbeschränkungen. Zudem wurden Container mit Isolierstationen eingerichtet.