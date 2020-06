Brisante Mails rund um Platter und Traglufthallen

Anfang Oktober 2019 fand die erste Anhörung im Zuge des Untersuchungsausschusses zur Auslagerung der Tiroler Soziale Dienste GmbH (TSD) statt. Und am Mittwoch ist - nach einer Verkürzung des Verfahrens - bereits die finale Anhörung. Befragt wird LH Günther Platter (ÖVP). Vor allem die Liste Fritz will ihn in die Mangel nehmen - Stichwort Wiederverkauf der Traglufthallen!