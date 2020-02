TSD: Traglufthallen im U-Ausschuss thematisiert

In der Folge brachte vor allem die Opposition das leidige Thema der Traglufthallen auf das Tapet. Insgesamt fünf Stück wurden um 6,6 Millionen Euro angeschafft. „Und zwar ohne davor abzuklären, ob man sie an den angedachten Orten auch errichten durfte“, wie Wiedemair einräumte. Drei von ihnen blieben verpackt. Jene in Hall stand lange Zeit leer und jene in Innsbruck/Arzl wurde nach massiven Verzögerungen gar nie besiedelt. Warum? „Das weiß ich nicht“, sagte Wiedemair.