326.000 Personen weniger in Corona-Kurzarbeit

Zum ersten Mal seit dem Höhepunkt der Corona-Krise liegt die Zahl der in Kurzarbeit gemeldeten Österreicher wieder unter einer Million. Aktuell befinden sich noch 812.745 Menschen in Kurzarbeit, berichtete Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag. Damit sind rund 326.000 Personen weniger in Kurzarbeit als in der Vorwoche. Auch die Arbeitslosenzahlen seien weiter zurückgegangen.