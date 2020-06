„Ich habe meinen Körper nicht geliebt“

„Bald wieder im deutschen TV“

Auch im TV kann sich Kamps wieder vorstellen: „Während der Corona-Zeit konnte ich wie viele Menschen in Extremsituationen mal nachdenken, reflektieren und mir die Frage stellen: Was ist das, was dich im Leben wirklich erfüllt, wirklich glücklich macht und was liebst du? Am Ende habe ich wieder gemerkt, wie sehr ich für meinen Beruf als Moderatorin brenne. Daher möchte ich gerne bald wieder im deutschen TV moderieren und zurückkommen.“