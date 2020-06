„Let‘s Dance“-Star Ilka Bessin zu dick fürs MRT

„Sie passen da nicht rein“

„Ich stand vor der Schwester an der Rezeption und die guckte mich an und ich sagte so ‘Ich hab einen Termin für‘s MRT‘ und sie so ‘Ne, das geht nicht‘, ich sagte ‘ja, ich weiß ich hab so ein bisschen Panik‘.“ Doch die Panik sei nicht der Hinderungsgrund gewesen, so Bessin. Die Krankenschwester habe ihr gesagt: "‘Ne, sie sind zu dick für das MRT - sie passen da nicht rein‘.“ Harte Worte!