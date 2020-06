So heißt der Mini-Musk nun offiziell laut Urkunde

Sprich, der namentlich schwer gestrafte Junge muss sich immerhin nicht mit dem „Æ“ herumschlagen, weil Sonderzeichen wie Ziffern laut kalifornischer Gesetzgebung verboten sind. Den Ursprung des Namens hatte die Mama (ihr bürgerlicher Name ist Claire Boucher) per Tweet so erklärt: Das X steht für die „Unbekannte in der Algebra“, das Æ ist die „elbische Schreibweise von Ai (Liebe & Künstliche Intelligenz)“ und A-12 bezieht sich auf das Lockheed Archangel-12-Aufklärungsflugzeug, das „unser Lieblingsflugzeug“ ist. Letzteres ist laut Musk auch der einzige Teil des Vornamens, den er sich für sein insgesamt siebtes Kind aussuchen durfte.