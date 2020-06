Justiz sagt Häftlings-Rückfallquote den Kampf an

Eine neuerliche Haftstrafe zu verbüßen hat auf mehr als jeden zweiten Häftling in Österreich offenbar wenig abschreckende Wirkung, er wird rückfällig. Dieser bedenklichen Entwicklung will man nun seitens des Justizministeriums entgegenwirken, um künftig Maßnahmen setzen zu können, um Straffälligen den Weg aus der Kriminalität aufzeigen zu können. Am Mittwoch tagt eine erste Arbeitsgruppe aus Opferschutzeinrichtungen, Bewährungshilfe und der Justiz.