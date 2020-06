„Luder“-Sager bringt Grüne Felipe nicht zu Fall

Inhaltliche Debatte erst am Beginn

Über „Sexismus und strukturelle Frauenfeindlichkeit“ in Tirol wollen die Grünen aber weiter diskutieren. Diese inhaltliche Debatte stehe erst am Beginn, wurde nach der Sitzung des zehnköpfigen Gremiums verlautet. „Was vorgefallen ist und was dahinter steckt, gehört auf die Titelseiten der Zeitungen. Reden wir über Sexismus in der Gesellschaft und über die Strukturen, die all die Beleidigungen und Erniedrigungen decken“, so Altenweisl. Frau sein sei in Tirol auch im Jahr 2020 allzu oft begleitet von Diskriminierung und struktureller Gewalt: „Trotz aller Verbesserungen, die in den letzten Jahren erreicht wurden. Darüber werden wir viel intern wie öffentlich diskutieren“.