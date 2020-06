Sigi Maurer: „Problem mit strukturellem Sexismus“

Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer hat in der ORF-Sendung „Hohes Haus“ massive Kritik an der Tiroler ÖVP in der Causa rund um VP-Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler geübt, der eine WWF-Aktivistin „widerwärtiges Luder“ genannt hatte. „Wir haben ein Problem mit strukturellem Sexismus, auch die Tiroler ÖVP hat ganz eindeutig so ein Problem.“