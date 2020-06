Schwarzer rettet rechten Demonstranten bei Protest

In London sind die „Black Lives Matter“-Proteste am Wochenende eskaliert, als Demonstranten gegen Rassismus auf Rechtsextreme trafen. Unter den vielen unschönen Bildern, die die brutale Gewalt in der britischen Hauptstadt zeigen, sticht jedoch ein Held hervor: Auf einigen Fotos ist zu sehen, wie der Schwarze Patrick Hutchinson einen verletzten rechten Demonstranten aus einer Schlägerei befreit und ihn auf seiner Schulter in Sicherheit brachte. Für diese Tat wird er in sozialen Medien gefeiert.