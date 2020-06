Paragleiter-Pilot (26) aus Baumwipfel gerettet

In eine missliche Lage geriet am Freitagnachmittag ein 26-jähriger Paragleiter-Pilot im Tiroler Unterland! Nachdem der Einheimische in Turbulenzen geraten war, blieb er - beim Versuch notzulanden - in einem Baum hängen. Der Mann musste aus 30 Metern Höhe geborgen werden.