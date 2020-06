Experten beantworten Ihre Fragen zum Thema Reise!

2.Frage von krone.at-Leser„SuChri“:

Ich habe bereits im Dezember 2019 eine Türkei-Pauschalreise (all inklusive) gebucht. Meine Abreise ist bereits am 20.06.2020. Der Reiseveranstalter hat aktuell alle Auslandsreisen bis 14.06.2020 storniert. Mein gebuchtes Hotel in der Türkei ist auch geschlossen ... Mir wird - wenn ich heute noch storniere - meine 20-prozentige Anzahlung als Stornoguthaben auf meine nächste Reisebuchung (Antritt bis Oktober 2021) angeboten. Dies möchte ich allerdings nicht. Ich möchte gerne mein Geld zurück. Sollte meine Türkei-Reise am 20.06. abgesagt werden, bekomme ich mein Geld zurück. Wenn nicht und ich dennoch stornieren möchte, dann verliere ich meine bereits getätigte Anzahlung und muss zusätzlich noch eine Entschädigung bezahlen. Kann man da was machen?