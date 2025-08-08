Vorteilswelt
Drama bei Bergtour

Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner ist verstorben

Fußball National
08.08.2025 11:51
Leo Windtner ist tot.
Leo Windtner ist tot.(Bild: GEPA)

Der ehemalige Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), Leo Windtner, ist tot! Kurz vor seinem 75. Geburtstag ist er offenbar infolge eines Herzversagens bei einer Wanderung verstorben. 

0 Kommentare

Laut „Krone“-Informationen war am Freitag Windtner gegen 7.45 Uhr in Begleitung auf einer Wanderung am Naturfreundesteig Traunstein in Oberösterreich unterwegs, als sich das Drama ereignete. Alle Wiederbelebungsversuche durch das Team des Notarzthubschraubers blieben erfolglos.

Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner
Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner(Bild: GEPA pictures)

Einsatz für den ÖFB
Österreichischen Sport-Fans war Windnter vor allem als ÖFB-Verantwortlicher bekannt. Ab 1999 war er Vizepräsident, ab Februar 2009 übernahm Windtner schließlich das Amt des ÖFB-Präsidenten. Nach über zwölf Jahren im Amt entschied er im Oktober 2021 nicht mehr bei der Präsidentenwahl anzutreten. 

In Windtners Amtszeit schaffte es die ÖFB-Männer-Auswahl zu zwei Europameisterschaften (2016, 2021). Weitere Highlights waren die EM-Semifinal-Teilnahme der ÖFB-Frauen 2017, die erstmalige EM-Teilnahme mit der U21 2019 und die erfolgreiche Qualifikation für die Frauen-EM 2022.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
TraunsteinOberösterreich
ÖFB
Sport
