Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner ist verstorben

Einsatz für den ÖFB

Österreichischen Sport-Fans war Windnter vor allem als ÖFB-Verantwortlicher bekannt. Ab 1999 war er Vizepräsident, ab Februar 2009 übernahm Windtner schließlich das Amt des ÖFB-Präsidenten. Nach über zwölf Jahren im Amt entschied er im Oktober 2021 nicht mehr bei der Präsidentenwahl anzutreten.