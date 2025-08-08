Pferd auf der Weide mit Messer schwer verletzt

Zu einem grausamen Fall von Tierquälerei kam es jüngst in Vorarlberg: Ein Pferd, das seelenruhig auf einer Weide graste, wurde von einem Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt.
Ein unbekannter Täter hat in Vorarlberg ein Pferd attackiert. Das Tier erlitt eine zwölf Zentimeter lange und fünf Zentimeter tiefe Schnittwunde im Bereich des Halses. Laut dem behandelnden Tierarzt wurde die Verletzung dem Pferd durch einen spitzen und scharfen Gegenstand absichtlich zugefügt.
Die Vorarlberger Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Tatzeitpunkt Ende Juli
Der Vorfall ereignete sich bereits in der vergangenen Woche in der Zeit zwischen 30. und 31. Juli auf einer Weide in Dalaas im Bereich des Ortsteils Obermarias. Das verletzte Tier befand sich gemeinsam mit einem weiteren Pferd auf der Koppel.
Kommentare
