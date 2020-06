Corona: Erlebt Bulgarien bereits die zweite Welle?

53 Menschen in Italien gestorben

In Italien sind von Mittwoch auf Donnerstag 53 Menschen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben. In den vorangegangenen 24 Stunden waren es 71 gewesen. 379 Neuinfektionen wurden gemeldet, am Vortag waren es 202 gewesen. Insgesamt sind 34.167 Menschen seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus in Italien gestorben.