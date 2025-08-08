Vorteilswelt
Eintritt ab 160.000 $!

Clooney lädt 16 Reiche zu sich am Comer See ein

Society International
08.08.2025 11:52
Seit ihrer Hochzeit in Venedig lieben George und Amal Clooney Italien. Jetzt bieten die beiden ...
Seit ihrer Hochzeit in Venedig lieben George und Amal Clooney Italien. Jetzt bieten die beiden 16 Großspendern eine schöne Zeit bei sich am Comer See.

Am Comer See hat die exklusivste Woche des Jahres begonnen: 16 prominente Gäste, die an einem privaten Event mit George und Amal Clooney teilnehmen, sind am Flughafen Mailand-Malpensa angekommen.

In den kommenden Tagen werden sie ihre Zeit mit einem der berühmtesten Paare des internationalen Jetsets verbringen. Das exklusive Event gilt in Italien als das glamouröseste Ereignis der Tourismussaison 2025.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist der US-Schauspieler George Clooney eng mit dem Comer See verbunden. Er besitzt die Villa Oleandra in Laglio, einem malerischen Ort am Westufer. Nun öffnen Clooney und seine Frau Amal ihre Residenz für 16 Großspender, die der gemeinnützigen Organisation des Schauspielers, der „Clooney Foundation for Justice“, jeweils mindestens 160.000 US-Dollar (137.421,63 Euro) gespendet haben.

Amal und George Clooney öffnen ihre Residenz für Großspender.
Amal und George Clooney öffnen ihre Residenz für Großspender.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Exklusives Programm mit touristischen Highlights
Die Gäste sind im Luxushotel Villa Passalacqua in der Nobelgemeinde Moltrasio untergebracht, einem historischen Fünf-Sterne-Haus direkt am Seeufer, das 2023 von den World‘s 50 Best Hotels als bestes Hotel der Welt ausgezeichnet wurde. Bis Sonntag nehmen sie an einem exklusiven Programm teil, das kulinarische, kulturelle und touristische Highlights bietet.

  Am Freitagabend ist ein privates Dinner mit George und Amal Clooney in ihrer Villa Oleandra geplant. Außerdem stehen Ausflüge zu historischen Villen rund um den See, Bootstouren sowie Gespräche über Philanthropie und Gerechtigkeit auf dem Programm – Kernthemen der Clooney-Stiftung, die sich weltweit für soziale Fairness und Menschenrechte einsetzt.

Lesen Sie auch:
George und Amal Clooney beim Empfang im Buckingham Palace – auch hier gilt: Keine Handys ...
Strenge Privatregel
Amal & George Clooney: Nur wer abgibt, darf rein!
04.07.2025
Zu Gast bei Gala
Clooneys schöne Amal stahl König Charles die Show
26.06.2025

„Digitales Detox“ angeordnet
Für alle Gäste der Villa Oleandra gilt während des Aufenthalts eine besondere Regel: Smartphones müssen am Eingang abgegeben werden. George und Amal Clooney bestehen auf „digitales Detox“ – keine Fotos, keine Social-Media-Posts, kein WLAN. Diese Regel gilt in allen Wohnsitzen des Paares – nicht nur in Italien, sondern auch in den USA und Großbritannien.

Der Comer See – einst Rückzugsort für Künstler und Adelige – hat in George Clooney einen würdigen modernen Hausherrn gefunden. Die Präsenz des Schauspielers hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Prominenten, Investoren und Luxusreisenden an den Comer See gelockt.

