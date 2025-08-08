Clooney lädt 16 Reiche zu sich am Comer See ein

„Digitales Detox“ angeordnet

Für alle Gäste der Villa Oleandra gilt während des Aufenthalts eine besondere Regel: Smartphones müssen am Eingang abgegeben werden. George und Amal Clooney bestehen auf „digitales Detox“ – keine Fotos, keine Social-Media-Posts, kein WLAN. Diese Regel gilt in allen Wohnsitzen des Paares – nicht nur in Italien, sondern auch in den USA und Großbritannien.