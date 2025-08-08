Aschenputtel-Brandstifter von Polizei ausgeforscht

Fackel als Zündkerze

Danach zündete der Täter den Brandbeschleuniger mit einer Bengalfackel an. Diese wirkte wie eine Zündkerze in den PS-starken Benzinmotoren der Sportautos, die noch kurz davor in dem Schauraum gestanden waren: Durch die leicht entzündlichen Dämpfe, die sich im Autohaus ausgebreitet hatten, erzeugte die Fackel eine gewaltige Explosion, die den Verkaufsraum des Autohauses beschädigte und in Brand setzte.