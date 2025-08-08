Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schuh als Schlüssel

Aschenputtel-Brandstifter von Polizei ausgeforscht

Oberösterreich
08.08.2025 10:58
Eine gewaltige Explosion richtete enorme Schäden am Schauraum an.
Eine gewaltige Explosion richtete enorme Schäden am Schauraum an.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Nur kurz davor waren noch Lamborghinis, Ferraris und Co hinter den Glasscheiben zu bewundern gewesen. Zum Glück waren die Boliden bereits fort, als ein Brandstifter drinnen eine Explosion verursachte und dabei seinen Schuh verlor – die „Krone“ berichtete. Nun wurde der Täter ausgeforscht, er sitzt hinter Gittern. 

0 Kommentare

In der Nacht auf den 16. April wurde gegen 01.15 Uhr in Attnang-Puchheim (Oberösterreich) die Einsatzkräfte zu einem Brand in einem ehemaligen Autohaus alarmiert, der sich schnell als Brandstiftung herausstellte. Der Täter hatte mit einem mitgeführten Tatwerkzeug das Schaufenster eingeschlagen und mehrere Liter brennbare Flüssigkeit durch das Loch in den Verkaufsraum geschüttet.

Fackel als Zündkerze
Danach zündete der Täter den Brandbeschleuniger mit einer Bengalfackel an. Diese wirkte wie eine Zündkerze in den PS-starken Benzinmotoren der Sportautos, die noch kurz davor in dem Schauraum gestanden waren: Durch die leicht entzündlichen Dämpfe, die sich im Autohaus ausgebreitet hatten, erzeugte die Fackel eine gewaltige Explosion, die den Verkaufsraum des Autohauses beschädigte und in Brand setzte.

Schuh verloren
Die Explosion war derart heftig, dass der Täter nur durch viel Glück überhaupt noch in der Lage war, zu Fuß vom Tatort zu flüchten, bevor die ersten Feuerwehren eintrafen. Bei der Flucht hatte der offensichtlich verletzte Täter sein mitgeführtes Werkzeug und einen Schuh verloren – daher die Suche nach dem sprichwörtlichen Aschenputtel.

Schuh führte zu Verdächtigem
Dank akribischer Spurensicherung und Ermittlungsarbeiten in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Polizeikräften war es schlussendlich jener verlorene Schuh, der die Beamten zum Täter führte. Der 24-jährige Serbe sitzt bereits wegen eines anderen Verbrechens in der Justizanstalt Josefstadt in Wien in Untersuchungshaft.

Lesen Sie auch:
In Attnang-Puchheim wurde eine Scheibe eingeschlagen.
Polizei ermittelt
Wurden zwei Brände in nur einer Nacht gelegt?
16.04.2025
Brandleger auf Flucht
Schuh bei Tat verloren: Suche nach „Aschenputtel“
15.05.2025

Aussage verweigert
Zum Vorwurf aus Oberösterreich zeigte er sich alles andere als geständig, verweigerte jede Aussage. Er wird wegen Brandstiftung bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
„Position überdenken“
Palästina-Botschafter appelliert an Kanzler
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
208.829 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
143.846 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
130.790 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1489 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1013 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
912 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Oberösterreich
Mit 74 Jahren
Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner ist verstorben
Schuh als Schlüssel
Aschenputtel-Brandstifter von Polizei ausgeforscht
Instagram-Posting
Kommt nach der Schließung für Kultclub das Aus?
Ergeht schriftlich
Kein Urteil, aber Prozessende um Orgasmus-Päpstin
Dubiose Diplome
Falsche Hautärztin behandelte Falten und Fett
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf