Nächster Aufreger: Vierter Dildo in neun Tagen

Es drohen Geld- oder Haftstrafen

Die WNBA wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass jeder Fan, der absichtlich einen Gegenstand aufs Spielfeld wirft, sofort der Halle verwiesen wird und mit einer Sperre von mindestens einem Jahr rechnen muss. Zudem droht eine Festnahme und strafrechtliche Verfolgung.