Italien: Mann stirbt an Botulismus durch Sandwich

Weitere acht Fälle auf Sardinien

Die Fälle aus Kalabrien kommen zu einer weiteren Vergiftungsserie auf Sardinien hinzu: Ende Juli wurden in Cagliari acht Personen mit ähnlichen Symptomen registriert. Unter ihnen war ein elfjähriges Kind, das in einem ernsten Zustand in die Poliklinik Gemelli in Rom verlegt wurde. Sein Zustand ist derzeit stabil, aber ohne nennenswerte Besserung. Der Bub liegt weiterhin auf der pädiatrischen Intensivstation und soll in den kommenden Tagen operiert werden, um eine stabilere Atmung zu ermöglichen und Komplikationen durch die künstliche Beatmung zu vermeiden.