Vier Verletzte nach Vollbremsung von Linienbus

Am Donnerstagvormittag um 11.24 Uhr lenkte ein 61-jähriger Busfahrer seinem Linienbus L1 in Riezlern auf der Walserstraße in Richtung Grenzübergang „Walserschanze“. Das Verkehrsmittel war zu dieser Zeit stark frequentiert, zahlreiche Fahrgäste hatten lediglich einen Stehplatz. Der Bus näherte sich einer etwa 30 bis 40 Jahre alten Frau, die mit einem Kinderwagen und einem kleinen Mädchen auf einem Laufrad am Gehsteig unterwegs war.