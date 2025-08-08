Vier Verletzte nach Vollbremsung von Linienbus

Weil er einem Mädchen ausweichen wollte, legte ein Busfahrer in Vorarlberg am Donnerstag eine Vollbremsung hin, durch die gleich vier Fahrgäste verletzt wurden. Eine Kollision mit dem Kind konnte der Chauffeur glücklicherweise verhindern.
Am Donnerstagvormittag um 11.24 Uhr lenkte ein 61-jähriger Busfahrer seinem Linienbus L1 in Riezlern auf der Walserstraße in Richtung Grenzübergang „Walserschanze“. Das Verkehrsmittel war zu dieser Zeit stark frequentiert, zahlreiche Fahrgäste hatten lediglich einen Stehplatz. Der Bus näherte sich einer etwa 30 bis 40 Jahre alten Frau, die mit einem Kinderwagen und einem kleinen Mädchen auf einem Laufrad am Gehsteig unterwegs war.
Mädchen lenkte Richtung Fahrbahn – Vollbremsung
Kurz bevor der Bus die Familie passierte, fuhr das Mädchen plötzlich und unvermittelt in Richtung Fahrbahn. Der Busfahrer stieg in die Eisen und leitete eine Notbremsung ein. Durch die Vollbremsung zogen sich vier Fahrgäste im Bus Verletzungen zu. Einer der Fahrgäste fiel auf einen im Bus abgestellten Kinderwagen, der dadurch beschädigt wurde. Die unbekannte Frau signalisierte dem Busfahrer durch ein Handzeichen noch eine Entschuldigung.
Die Polizeiinspektion Kleinwalsertal bittet die Frau, sich mit der Exekutive in Verbindung zu setzen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.