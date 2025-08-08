Victoria Swarovski verführerisch im Dirndl-Kleid

Glitzer-Alarm im Trachtenland! TV-Star und Kristall-Erbin Victoria Swarovski (30) beweist mit ihrer neuen Kollektion für Krüger Dirndl, wie sexy, edel und modern Dirndl heute sein können – verführerische Schnitte und Farben wie aus einem Märchen.
Vom hochgeschlossenen Glamour-Look bis zum tiefen Ausschnitt: Jede Kreation ist ein Hingucker – und trägt im Rücken ein zartes Meeresmotiv, von Muschel bis Koi-Fisch.
Reise in die Unterwasserwelt
Jedes Modell wird von einem maritimen Symbol im Rückenausschnitt geziert - sorgsam ausgewählt und kunstvoll interpretiert. Das tiefdunkle Blau trägt eine elegante Spiralmuschel, das smaragdgrüne Dirndl eine schützende Schildkröte, während sich auf der erdigen Braunnuance ein filigraner Seestern entfaltet.
Das beige Modell überrascht mit einer schimmernden Jakobsmuschel samt Perle, das Fuchsia interpretiert die Koralle als Sinnbild lebendiger Eleganz. Einen verspielten Akzent setzt das hellblaue Design: Hier ersetzt ein zarter Koi-Fisch-Anhänger die klassische Stickerei – ein feines Detail, das den Schmuckcharakter der Kollektion subtil unterstreicht.
Farbpoesie zwischen Eisblau und Fuchsia
Die Kollektion lebt außerdem von einer außergewöhnlich kuratierten Farbpalette: von sanftem Champagner, eisigem Blau und stilvollem Olivegrün bis hin zu kräftigem Fuchsia, sattem Petrol und warmem Rostbraun. Die Töne wirken durchdacht, stilvoll und betonen das Zusammenspiel aus schlichter Eleganz und farblicher Lebendigkeit. Tonige und monochrome Looks wechseln sich mit kraftvollen Highlights ab – ein Spiel, das jedem Dirndl eine eigene Tiefe verleiht.
Privat strahlt die Designerin an der Seite von Milliardär Mark Mateschitz (32), dem reichsten Österreicher. Auf dem Laufsteg glänzt sie mit ihren Dirndln – im Leben mit purem Luxus.
Seit 8. August 2025 gibt’s die Traum-Dirndl im Handel und online. Wer eins will, muss schnell sein – bevor sie vergriffen sind!
