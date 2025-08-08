Victoria Swarovski verführerisch im Dirndl-Kleid

Privat strahlt die Designerin an der Seite von Milliardär Mark Mateschitz (32), dem reichsten Österreicher. Auf dem Laufsteg glänzt sie mit ihren Dirndln – im Leben mit purem Luxus.

Seit 8. August 2025 gibt’s die Traum-Dirndl im Handel und online. Wer eins will, muss schnell sein – bevor sie vergriffen sind!