„Mandalorian“-Star Carano einigt sich mit Disney

Schauspielerin Gina Carano (43) hat ihren Rechtsstreit mit Disney und Lucasfilm beigelegt. Die frühere MMA-Kämpferin, die in der Erfolgsserie „The Mandalorian“ auf Disney+ die Rolle der Cara Dune spielte, war 2021 entlassen worden, nachdem sie in einem Social-Media-Beitrag die politische Situation von Republikanern in den USA mit der Verfolgung von Juden während des Holocaust verglichen hatte.
Carano teilte die Nachricht über die Einigung nun auf X (vormals Twitter) mit den Worten: „Ich hoffe, das bringt etwas Heilung in die Macht.“ Über die Bedingungen der Vereinbarung ist nichts bekannt. Die Schauspielerin bezeichnete das Ergebnis als „beste Lösung für alle Beteiligten“ und kündigte an, sich auf ein neues Kapitel zu freuen.
Elon Musk als „guter Samariter“
Unterstützung erhielt sie bei der Klage, die sie wegen unrechtmäßiger Kündigung und sexueller Diskriminierung eingereicht hatte, von Tesla-Chef Elon Musk. Carano erklärte, sie habe Musk nie persönlich getroffen, er habe jedoch als „guter Samariter“ ihre Prozesskosten übernommen.
„Künftige Möglichkeiten“
Die Schauspielerin hatte ursprünglich 75.000 US-Dollar (rund 60.000 Euro) Schadenersatz gefordert und wollte in der Serie wieder besetzt werden. Lucasfilm hatte ihre damaligen Äußerungen als „Herabwürdigung von Menschen aufgrund ihrer kulturellen und religiösen Identität“ kritisiert.
Nach der Einigung äußerte sich das Studio versöhnlich: Carano sei stets respektiert worden und habe hart an ihrer Rolle gearbeitet. Man freue sich darauf, „künftige Möglichkeiten zur Zusammenarbeit“ zu prüfen.
