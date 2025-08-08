„Mandalorian“-Star Carano einigt sich mit Disney

Schauspielerin Gina Carano (43) hat ihren Rechtsstreit mit Disney und Lucasfilm beigelegt. Die frühere MMA-Kämpferin, die in der Erfolgsserie „The Mandalorian“ auf Disney+ die Rolle der Cara Dune spielte, war 2021 entlassen worden, nachdem sie in einem Social-Media-Beitrag die politische Situation von Republikanern in den USA mit der Verfolgung von Juden während des Holocaust verglichen hatte.