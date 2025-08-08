Meiste Insektenstichheiler bedingt empfehlenswert

Wärmebehandlung besonders wirksam

Die besten Chancen auf eine spürbare Wirkung haben laut den Konsumentenschützern Geräte, die mit Wärme arbeiten und sich nach fünf Sekunden automatisch abschalten. Besonders wirksam zeigte sich die Hitzebehandlung mit rund 51 Grad Celsius. Fünf der getesteten Geräte hielten diese Vorgabe ein. Ein Insektenstichheiler wurde im Test mit 70 Grad aber viel heißer als angegeben und schaltete sich erst nach 30 Sekunden automatisch ab, weshalb ein Verbrennungsrisiko besteht.