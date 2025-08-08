Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geräte getestet

Meiste Insektenstichheiler bedingt empfehlenswert

Österreich
08.08.2025 11:34
Geräte, die mit Wärme arbeiten, sind besonders effektiv.
Geräte, die mit Wärme arbeiten, sind besonders effektiv.(Bild: zaschnaus - stock.adobe.com)

Der Sommer ist zurück und damit haben auch Gelsen wieder Hochsaison. Insektenstichheiler versprechen schnelle Hilfe bei Juckreiz und das ganz ohne Chemie. Zehn Geräte wurden nun getestet: Sieben Produkte wurden als eingeschränkt empfehlenswert bewertet, drei konnten nicht überzeugen.

0 Kommentare

Das Testmagazin Konsument nahm gemeinsam mit der Stiftung Warentest zehn Produkte unter die Lupe. Das Ergebnis veröffentlichte die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich am Freitag in einer Aussendung.

Wärmebehandlung besonders wirksam
Die besten Chancen auf eine spürbare Wirkung haben laut den Konsumentenschützern Geräte, die mit Wärme arbeiten und sich nach fünf Sekunden automatisch abschalten. Besonders wirksam zeigte sich die Hitzebehandlung mit rund 51 Grad Celsius. Fünf der getesteten Geräte hielten diese Vorgabe ein. Ein Insektenstichheiler wurde im Test mit 70 Grad aber viel heißer als angegeben und schaltete sich erst nach 30 Sekunden automatisch ab, weshalb ein Verbrennungsrisiko besteht.

Modelle mit Schwächen
Auch elektrische Impulse können den Juckreiz lindern, allerdings zeigten diese Modelle Schwächen im Test, da sie nicht so lange hielten wie angegeben. Ein Produkt, das mit Unterdruck arbeitet, schnitt im Test weniger überzeugend ab, da für deren Wirkmechanismus wissenschaftliche Belege fehlen.

Lesen Sie auch:
Die Gelse sticht zu: „Mama, ich hab da ein Aua.“
Kinderleicht erklärt
Warum jucken Gelsenstiche?
24.06.2025

  Laut Konsumentenschützer kommt es auf die Anwendung an. Die Geräte sollten möglichst direkt nach dem Stich verwendet werden, allerdings nicht an empfindlichen Stellen wie Schleimhäuten. Für die Anwendung bei Kindern sollte man die Produktinformationen der Anbieter überprüfen, da es beim Alter für die Nutzung Unterschiede gibt. Menschen, die einen Herzschrittmacher tragen oder an Epilepsie leiden, sollten keine piezoelektrischen Stifte verwenden.

Damit es erst gar nicht zu Insektenstichen kommt, empfiehlt es sich im Vorfeld, einen Mückenschutz zu verwenden. Wenn eine Gelse zugeschlagen hat, dann hilft kühlen. Kratzen kann den Reiz verstärken und Entzündungen begünstigen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
„Position überdenken“
Palästina-Botschafter appelliert an Kanzler
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
208.829 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
143.846 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
130.790 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1489 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1013 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
912 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Österreich
Geräte getestet
Meiste Insektenstichheiler bedingt empfehlenswert
Tierquäler am Werk
Pferd auf der Weide mit Messer schwer verletzt
Schuh als Schlüssel
Aschenputtel-Brandstifter von Polizei ausgeforscht
Wegen Missverständnis
Entsichert statt gesichert: 30-Meter-Absturz!
Reanimation erfolglos
Motorräder kollidierten frontal: Biker stirbt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf