325 Millionen € Schaden durch nachgemachte Waren

Besonders beliebt sind Kosmetika - in Österreich entgehen der Branche so 10,7 Prozent des gesamten Umsatzes. In absoluten Zahlen ist das ein Minus von 207 Millionen Euro, um 62 Millionen Euro mehr als bei der letzten Erhebung. Zum finanziellen Schaden kommt der gesundheitliche: 97 Prozent der erfassten Ware können ein Risiko für Konsumenten darstellen - etwa Babyartikel.