Van der Bellen trifft Botschafter aller EU-Länder

„Die EU ist jetzt, in der Phase des wirtschaftlichen Neustarts, besonders gefordert, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen“, sagte Van der Bellen nach dem Treffen in der Hofburg. Die vier Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes - freier Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital - sollten so rasch wie möglich wieder in vollem Umfang gewährleistet sein, forderte er. Wirtschaft und Beschäftigung in den EU-Staaten seien so eng miteinander verwoben, dass die EU-Staaten „die vor uns liegenden Herausforderungen nur in enger Zusammenarbeit und gut abgestimmt bewältigen können“.