Mehrjährige Haftstrafen für zwei dreiste Betrüger

Das Duo hatte so viele Betrügereien auf dem Kerbholz, dass jene als Konzertveranstalter in der Schlagerbranche beim Prozess in Steyr gar nicht mehr extra abgehandelt wurden. Die einschlägig vorbestraften Oberösterreicher (55, 44) hatten als Geschäftsführer eine Firma für Telekommunikation und später eine für die Umrüstung auf LED-Lampen gegründet. Dabei hätten sie Ansprüche auf Förderung vorgetäuscht und seien Handwerkern Geld schuldig geblieben, so die Anklage. Sie wurden zu vier Jahren und neun Monaten bzw. vier Jahren verurteilt. Nicht rechtskräftig.