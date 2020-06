„Störfälle aufklären und AKW Temelín stilllegen“

Trotz des Störfalls (eine Notabschaltung) vom 15. Mai wurde Reaktor Eins von Temelín, seit fast 20 Jahren in Betrieb, wieder hochgefahren. Was nicht nur SPÖ-Politikerin Gerda Weichsler-Hauer unverantwortlich und bedrohlich findet. „Ich rufe Sie als zuständige Bundesministerin daher auf, bei den tschechischen Behörden und Amtsträgern mit Nachdruck die genauen Hintergründe für die Störung zu eruieren und gegenüber der Bevölkerung Österreichs in Folge für vollste Aufklärung zu sorgen“, schreibt diese etwa an Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne).