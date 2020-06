U-Ausschuss lädt am Freitag Zadic und Nehammer vor

FPÖ ortet „Zwei-Klassen-Justiz“

Unterstützung erhielten Krainer und Krisper von den Freiheitlichen. Deren Fraktionsführer Christian Hafenecker will ebenfalls Nehammer und Zadic am Freitag hören. Denn die FPÖ will, wie Hafenecker in seinem Eröffnungsstatement erklärte, den Fokus auf die Ermittlungsarbeit der Behörden legen. Und darauf, ob es eine Zwei-Klassen-Justiz gebe. Hafenecker warf der Volkspartei vor, mit staatlichen Strukturen Politik zu machen und ortete eine „schwarze Krake“, die Einfluss auf die Behörden ausübe.