Bewohnerin negativ getestet, ein Kurgast positiv

Aufatmen in jenem Pflegeheim in Wolfsberg, wo am Dienstag ein rätselhafter „Coronafall“ aufgetreten war. Wie berichtet, war eine Heimbewohnerin positiv getestet worden, obwohl sie weder das Haus verlassen, noch Besuch empfangen hatte. Der zweite Test fiel nun negativ aus; ebenso bei allen anderen Bewohnern sowie beim Personal. Zur Sicherheit wird jetzt noch ein dritter Test gemacht.