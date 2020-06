Fünfter Coronafall in Kärnten bestätigt

Die Zahl an Corona-Infizierten in Kärnten steigt wieder. Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass eine Wolfsbergerin am Virus erkrankt war, wurde heute, Mittwoch, der fünfte Fall bekannt gegeben. Eine Völkermarkterin, die gerade auf Kur fahren wollte, wurde positiv getestet. Zur Info: Bevor sich Personen auf Kur begeben, müssen diese auf Corona getestet werden.