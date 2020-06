Vier Corona-Infizierte: Wolfsbergerin erkrankt

Nachdem es vorige Woche noch ganz danach aussah, als würde Kärnten das erste Bundesland Österreichs ohne Corona-Infizierte werden, steigt die Zahl seitdem wieder an. Nach dem Pfingstwochenende muss eine weitere Corona-Infektion in Kärnten verzeichnet werden. Somit steigt die aktuelle Zahl an erkrankten Personen auf vier.