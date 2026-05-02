Daten aktualisieren? Bankomatkarte wird abgeholt?

Die Bankomatkarte müsse aus Sicherheitsgründen abgeholt und der Polizei übergeben werden! Ein 83-Jähriger, der nur der Aufforderung, seine Daten für die ÖGK zu aktualisieren, nachkommen wollte, verlor Tausende Euro.
Am 1. Mai, am Vormittag des Feiertages, erhielt ein 83-jähriger Kärntner eine SMS, die vermeintlich von der ÖGK, der Österreichischen Gesundheitskasse, stammte: Er müsse seine Daten aktualisieren. Dann rief ihn eine unbekannte Person an, die sich als IT-Mitarbeiter seiner Hausbank ausgab und aufgrund eines angeblichen Sicherheitsproblems beim Onlinekonto dringenden Handlungsbedarf vortäuschte.
Der 83-Jährige wurde dazu verleitet, einen Fernzugriff auf seinen Laptop zuzulassen. Der vermeintliche Bankmitarbeiter erklärte, dass die Bankomatkarte gesichert und der Polizei übergeben werden müsse. Die Bankomatkarte wurde noch am selben Abend von einem unbekannten Mann abgeholt.
Dem 83-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von Tausenden Euro.
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