Daten aktualisieren? Bankomatkarte wird abgeholt?

Am 1. Mai, am Vormittag des Feiertages, erhielt ein 83-jähriger Kärntner eine SMS, die vermeintlich von der ÖGK, der Österreichischen Gesundheitskasse, stammte: Er müsse seine Daten aktualisieren. Dann rief ihn eine unbekannte Person an, die sich als IT-Mitarbeiter seiner Hausbank ausgab und aufgrund eines angeblichen Sicherheitsproblems beim Onlinekonto dringenden Handlungsbedarf vortäuschte.