Italien öffnet seine Grenzen für EU-Bürger

Die zurückerlangte Reisefreiheit führt zu einigen Neuigkeiten für Reisende in Italien. Denn nicht nur Ausländer, auch die Italiener selbst erlangten am Mittwoch ihre Reisefreiheit zurück. Sie dürfen sich nun auch wieder außerhalb ihrer Heimatregion bewegen und etwa Verwandte in anderen Regionen des Landes treffen. Bisher durfte man diese lediglich aus beruflichen oder dringenden gesundheitlichen Gründen verlassen.