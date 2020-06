Kultur-Neustart in Italien: Kolosseum geöffnet

Starker Besucherrückgang erwartet

Russo rechnet mit einem starken Besucherrückgang in diesem Jahr. Immerhin seien 70 Prozent der Besucher ausländische Touristen. Im Vorjahr waren es 7,5 Millionen Personen. Am Dienstag öffnet in Rom auch wieder die große Raffael-Schau anlässlich des 500. Todestags des Universalgenies, die Anfang März wegen der Pandemie drei Tage nach der Eröffnung geschlossen werden musste.