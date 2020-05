Italien: Warten auf Touristen und erster Protest

Obwohl in Italien am Samstag 111 Covid-19-Todesopfer gemeldet wurden, sperrt das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Land wieder auf. Denn: Die Wirtschaft und besonders der so wichtige Tourismussektor wurden schwer getroffen. In mehreren italienischen Städten kam es zu Demonstrationen gegen die Regierung von Premier Giuseppe Conte. Einige Hunderte Aktivisten der Protestbewegung Orange-Westen gingen in 30 italienischen Städten, darunter Rom, Mailand, Turin und Bologna, auf die Straße. Außenminister Luigi Di Maio kündigte unterdessen für kommende Woche eine „Europa-Tour“ an, um für die Grenzöffnung zu seinem Land zu werben. Besuche sind in Deutschland, Slowenien und Griechenland geplant. Eine Reise nach Wien steht bisher nicht auf dem Programm, wird aber nicht ausgeschlossen.