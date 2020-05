Bill Gates: Der Mann hinter dem Corona-Impfstoff

Gates besitzt Penthouse, Reitanlage und Insel

Von Obdachlosigkeit war der 90 Milliarden Euro schwere Microsoft-Gründer auch vor dieser Anschaffung nicht bedroht. Aber das Schmuckkasterl am Meer ist die perfekte Ergänzung für sein Imperium. Er besitzt seit vielen Jahren u.a. ein Penthouse in New York, eine Reitanlage in Florida und eine Karibikinsel. Hauptwohnsitz für das seit 26 Jahren verheiratete Paar und die drei Kinder Phoebe, Jennifer und Rory dürfte aber auch weiter das Anwesen am Lake Washington bleiben. Zwei Privatjets und ein großer Fuhrpark (inklusive E-Porsche Taycan) sorgen ja für eine gewisse Mobilität.