Mühlviertler Bauer fand 24 „geköpfte“ Obstbäume

Fassungslosigkeit und Schock – Landwirt Stirmayr (61) aus Gramastetten in Oberösterreich entdeckte bei seinem gewohnten frühmorgendlichen Sonntagsrundgang über sein Anwesen einen gemeinen Akt: Bisher unbekannte Bosnigl hatten vermutlich bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag 24 junge Obstbäume mit Säge und Axt umgeschnitten bzw. umgehackt. Die Baumkronen lagen in der Wiese. Der Tatort liegt 20 Meter von der Straße und 100 Meter vom Bauernhof entfernt.