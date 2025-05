China lacht über Trumps Ängste

US-Präsident Trump hat schon mit seinem „Freund“ Putin alle Hände voll zu tun, an China hingegen beißt er sich von Anfang an die Zähne aus. In ganz China wird über die von Donald Trump propagierten Ängste gelacht: In zahlreichen, mit künstlicher Intelligenz produzierten Videos werden in Fabriken massenhaft Amerikaner mit roten Kappen gezeigt, die T-Shirts und Unterhosen zusammennähen. Donald Trump, Elon Musk und J.D. Vance sind zu sehen, wie sie in engen blauen Overalls und mit Schutzbrillen Turnschuhe zusammenkleben.