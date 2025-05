Vorbild Griechenland: Wie man ein Budget saniert

„Durch die Überschüsse, die sie erwirtschaftet haben, ist es ihnen auch möglich, dass sie vorzeitig Schulden abbauen, und das wiederum stärkt das Vertrauen insgesamt in Griechenland und auch die Möglichkeit, dass Griechenland jetzt auch aus den Finanzmärkten auch wieder an Geld herankommt“, sagt Christoph Sturm, der Wirtschaftsdelegierte in Athen, im ORF-Radio.