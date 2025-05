Pkw kracht in Gastgarten: „Extrem lauter Knall“

Der Gastgarten im Salzburger Restaurant Irodion gleicht auch am Tag nach dem Unfall noch einem Schlachtfeld. Überall liegen Trümmer herum, in der Begrenzungsmauer des griechischen Lokals in der Neutorstraße klafft ein riesiges Loch. Vor den Eingängen hängen Absperrbänder. „Geöffnet haben wir trotzdem. Wir haben hohe Fixkosten, das Geschäft muss weitergehen“, lacht Chef David Paschalis.