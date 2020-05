Willi spendiert Innsbruckern keinen Lokal-Besuch

Bis zu 50 Euro gibt es in der Bundeshauptstadt

In Abstimmung mit der WK Wien steht die Aktion ab Mitte Juni bis Ende September jedem der 950.000 Haushalte mit Hauptwohnsitz Wien zur Verfügung. Personen, die alleine leben, erhalten 25 Euro, Mehr-Personen-Haushalte sogar 50 Euro für einen Restaurant- beziehungsweise Kaffeehausbesuch. Ludwig greift für diese Gutscheine tief in die Tasche: 40 Millionen Euro lässt er sich die Gutscheinaktion kosten.