„Ein bischchen Frieden“ aus Hilversum in Holland

Nach der Coronavirus-bedingten Absage des Eurovision Song Contest (ESC) in Rotterdam fand am Samstagabend die Show „Europe Shine A Light“ statt. Bei der Sendung des niederländischen Fernsehens aus Hilversum bei Amsterdam, die auch vom ORF und im YouTube-Livestream übertragen wurde, gab es kein Voting. Die TV-Show sollte aber Europa in der Corona-Krise verbinden. Das holländische Königshaus meldete sich mit einer Grußbotschaft an Europa auf Instagram. Für Schmunzeln sorgte die niederländische Sängerin Ilse de Lange in der ansonsten nicht besonders aufregenden Sendung.